-NETANYAHU'DAN MÜZAKERELERİ SÜRDÜRME ÇAĞRISI RAMALLAH (A.A) - 03.10.2010 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, barış müzakerelerine devam edilmesi için çağrı yaptı. Netanyahu, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ), "doğrudan barış müzakerelerinin sürdürülmesi için İsrail'in işgal altındaki topraklarda yerleşim inşaatlarını durdurması gerektiği" yönünde görüş bildirmesinin ardından yaptığı açıklamada, barışın sadece müzakereler yoluyla sağlanabileceğini söyledi. Açıklamasında, "Filistinliler, hükümetimin müzakerelerin ilerlemesi için yaptığı bir dizi tek taraflı jestin ardından henüz 1 ay önce önkoşulsuz olarak doğrudan müzakerelere katıldılar" ifadesini kullanan Netanyahu, şöyle devam etti: "Umarım şimdi barışa sırtlarını dönmez ve bir yıl içinde bir çerçeve anlaşmasına ulaşılması için müzakereleri sürdürürler." FKÖ üst yönetimi, İsrail ile doğrudan barış müzakerelerini yürüten Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, müzakerelerin devamı için yerleşim faaliyetlerinin durması gerektiği yolundaki tavrına destek vermişti.