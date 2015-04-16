Netanyahu'dan İran'a Nazi benzetmesi



İsrail Başbakanı Netanyahu, Kudüs'te, İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilere uygulanan soykırımın izlerini sürekli canlı tutmak amacıyla kurulan Yad Vashem Müzesi'nde düzenlenen bir törende İran'a yüklendi.

Netanyahu, "Yahudileri yeryüzünden silmeyi amaçlayan Nazi Almanyası gibi İran'ın da Yahudi devletini yok etmeyi hedeflediğini" söyledi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan gereken derslerin çıkarılmadığını savunan Netanyahu, Batılı ülkelerin İran ile nükleer programı konusunda vardığı uzlaşmanın buna örnek olduğunu belirtti. Netanyahu, "Demokratik ülkeler İkinci Dünya Savaşı öncesinde olduğu gibi yine hata yapıyor" dedi.

İsrail'in nükleer uzlaşmaya tepkisi

BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ile Almanya'dan oluşan Altılar Grubu ve İran'ın dışişleri bakanları bu ay başında bir çerçeve anlaşma üzerinde uzlaşmıştı. Netanyahu, anlaşmanın İran'a atom bombasının önünü açtığını savunuyor. Anlaşmayla belirlenen yükümlülükleri yerine getirmesi halinde uzun yıllardır Tahran'a uygulanan ekonomik ve ticari yaptırımların kaldırılması öngörülüyor.