Netanyahu'dan Gazzelilere çağrı



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze'den ülkesine yönelik tüm saldırılar sonlanıncaya kadar operasyona devam edileceğini açıkladı. Netanyahu pazar günü, kabine özel oturumu öncesi yaptığı açıklamada, her ne kadar zaman alacak olsa da, operasyonun ancak tüm hedeflerine ulaştıktan sonra bitirileceğini kaydetti.

Benyamin Netanyahu, operasyonun eğitim, öğretim yılının başlamasının ardından da devam etmesine karşı hazırlıklı olduklarını ifade etti. İsrail ve Filistin yerleşim yerlerinde okullar 1 Eylül'de açılacak. Gazze Şeridi'ndeki BM'ye bağlı yaklaşık 80 okul mültecilerle doluyken, İsrail'de sadece sığınakları bulunan okullarda eğitim verilmesine izin veriliyor.

Netanyahu, daha önce de ordunun havadan attığı bildiriler ve telefondan kısa mesajlarla yaptığı çağrıyı yineleyerek Gazzelilere, Hamas'ın İsrail'e roket saldırıları için kullandığı alanları terk etmelerini istedi. Netanyahu, bu yerlerin tümünün İsrail için hedef olduğuna dikkat çekti. İsrail basınında, yeniden Gazze'ye kara birliklerinin gönderileceğine dair haberlere yer veriliyor.

İsrail Maliye Bakanı Yair Lapid ise pazar günü Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, Hamas'ın siyasi kanadının yurtdışındaki yöneticilerine yönelik saldırı düzenlenebileceği uyarısında bulundu. Lapid, 'Hamas'ın üst düzey yöneticileri, onları yakalayacağımızı ve İsrail'in güneyinde yaptıklarının bedelini ödeteceğimizi bilmek zorunda' şeklinde konuştu. Yair Lapid, Hamas yöneticilerinin, sürgündekiler dâhil güvende olmadıklarını belirtti.

Suriye ve Lübnan'dan saldırı yapıldı

İsrail'e, cumartesiyi pazara bağlayan gece üç cepheden saldırı düzenlendiği bildiriliyor. Gazze Şeridi'nden roket saldırıları sürerken, Lübnan ve Suriye'den de saldırılar düzenlendi.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine iki roket saldırısı düzenlenirken, birkaç saat sonra da Suriye'den Golan tepelerine beş saldırı düzenlendiği bildirildi. İsrail de Gazze'deki saldırılarına devam etti. İsrail devlet radyosu, pazar günü bir motosikleti hedef alan saldırıda, iki Filistinlinin öldüğünü ve 4'ünün de yaralandığını bildirdi. Yine Refah kentinde, Hamas İçişleri Bakanlığı'na bağlı büronun bulunduğu yedi katlı bir binanın vurulduğuna yer veriliyor.

İsrail'in Gazze operasyonu, yedi haftadır devam ediyor. Birleşmiş Milletler, hayatını kaybeden 2 bin 100'ün üzerindeki Filistinlinin yüzde 70'inin sivil kurbanlar olduğunu belirtirken, İsrail ordusu öldürülenlerin yüzde 50'sinin silahlı Filistinliler olduğunu öne sürüyor. İsrail tarafında ise aralarında dört sivilin bulunduğu 68 kişi hayatını kaybetti.