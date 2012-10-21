Netanyahu'dan aktivistlere tepki: Suriye'ye gidin

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye insani yardım taşıyan Estelle gemisine el koyan İsrail ordusunu tebrik etti. Netanyahu gemideki aktivistleri insan hakları ihlalleri için Suriye'ye gitmelerini tavsiye etti.

İsrail'in 7 televizyon kanalında yayınlanan açıklamasında Netanyahu, Estelle gemisine el koyan İsrail ordusunu tebrik ederek, "Gemide bulunanlar, Gazze'nin insanlık krizi ile karşı karşıya olmadığını biliyor. Onların amaçları İsrail'i kışkırtmak ve iftira atmak" dedi.

İsrail'in şiddetle sınırlarını savunmaya devam edeceğinin altını çizen Netanyahu, "Eğer gemideki aktivistler için insan hakları gerçekten önemliyse Suriye'ye gitmeleri gerekirdi" diye konuştu.