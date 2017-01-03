Netanyahu yolsuzluk iddialarına yönelik ifade verdi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, pazartesi günü polise üç saat ifade verdi. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun işadamlarından hediyeler kabul ettiği şüphesiyle sorgulandığı kaydedildi.

Polis, Netanayhu'nun Kudüs'ün merkezindeki konutunda geçekleşen sorgunun detaylarına ilişkin bilgi vermedi. Öte yandan Netanyahu iddiaları dayanağı olmadığı gerekçesiyle reddetti.

Netanyahu, Facebook hesabında yaptığı açıklamada, "Muhalif koridorlarda ve televizyon stüdyolarında bir kutlama atmosferi olduğunu görüyor ve işitiyoruz. Ancak sizlere kutlamalarınızı bekletmenizi söylüyorum. Hiçbir şey olmayacak çünkü hiçbir şey yok” dedi.

Yolsuzlukla Mücadele Birimi yetkililerinin konuta varışından önce binanın önüne barikatlar kondu. Böylece soruşturma ekiplerinin gelişinin dışarıdan görülmesinin önlendiği açıklandı.

İsrail basınına göre, 8 ay önce başlatılan soruşturma kapsamında, Netanyahu, zengin İsrailli ve yabancı işadamlarından on binlerce dolarlık hediye kabul etmekle suçlanıyor.

Soruşturmayla ilgili 50 tanığın ifadesine başvuruldu. Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder de sorgulananlar arasında. Lauder'in Netanyahu'nun seyahatlerini finanse ettiği iddia ediliyor.

Netanyahu'ya yönelik iddialar

Netanyahu ve çevresine ilişkin olaylar sık sık manşetlere taşınıyor. Örneğin Başsavcılık Kasım ayında Netayahu'nun bir yakınına karşı soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın arka planında Alman ürünü üç denizaltının satın alınması var. Netanyahu ailesinin avukatı David Schimron'un tedarikçi taraf Alman ThyssenKrupp'un İsrail’de görevlendirdiği şirketleri de hukuki açıdan temsil ettiği iddia edilmişti.

Netanyahu Haziran ayında, Fransa'da milyonlarca euroluk vergi kaçırdığı iddiasıyla hapis cezası alan bir işadamından para bağışı aldığını kabul etmişti. Ancak ofisinden yapılan açıklamada, bağışların yasaları ihlal etmediği kaydedilmişti.

Mayıs ayında ise İsrail Sayıştayı, Netanyahu'nun 2003-2005 yıllarında Maliye Bakanı görevindeyken çoğunda eşi ve çocuklarının da katıldığı uçak yolculukları konusunda eleştirel bir rapor yayınlamıştı. Netanyahu'nun biletlere kesilen çifte faturayla bonusların kullanımında usulsüzlük yapılmış olabileceği iddia edilmişti.

Netanyahu, 2009 yılından bu yana başbakanlık yapıyor.

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AFP, BS/GA