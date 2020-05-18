Netanyahu yemin edip göreve başladı; Batı Şeria'nın kaderini belirleyebilecek koalisyon anlaşması yürürlüğe girdi

T24 Dış Haberler

Binyamin Netanyahu, dün bir kez daha yemin ederek yeni birlik hükûmetinin başına geçti.

Batı Şeria'nın büyük bir bölümünün ilhak edilmesinin önünü açabilecek yeni koalisyon anlaşması kapsamında Netanyahu 18 ay daha başbakanlık yaptıktan sonra görevi yeni bir seçime kadar Mavi-Beyaz Parti lideri Benny Gantz'a teslim edecek.

Koalisyon hükûmetinin kurulmasıyla ülkedeki siyasi belirsizlik dönemi resmi olarak sona erdi. 500 günden uzun süren süreçte 3 seçim yapıldı, hepsinde sandıktan çok yakın sonuçlar çıktı ve taraflar mevcut anlaşmaya kadar bir sonuca varamadı.

Pazar günü yemin etmeden önce Knesset'te konuşan Netanyahu, İsrail'in egemenliğini Batı Şeria'da işgal altındaki yerleşim yerlerine ulaştırabileceğini söyledi ve "Bu Siyonizm'in tarihinde şanlı bir sayfa olacak" dedi.

Koalisyon anlaşmasında Netanyahu'nun 1 Temmuz'da ABD Başkanı Donald Trump'ın "Barış Vizyonu" planını meclis gündemine getirebileceği belirtildi.

Koalisyonda birçok farklı görüşten parti bulunduğu için 36 kişilik bir kabine kuruldu.