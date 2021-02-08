Netanyahu, yaklaşık 6 ay aradan sonra yozlaşma ile yargılandığı davada hakim karşısına çıktı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya açılan yozlaşma davasında duruşmalar Koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen yaklaşık yarım yıllık aradan sonra devam etti.
Netanyahu, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi ve suçsuz olduğunu söyledi.
71 yaşındaki İsrail lideri, avukatları savunmasını yaparken notlar aldı. Duruşmanın gerçekleştirildiği salonda zaman zaman bina dışında toplanan Netanyahu karşıtı protestocuların sesleri duyuldu.
Duruşma başladıktan yaklaşık yarım saat sonra Netanyahu duruşma salonundan çıktı ve konvoyuyla binanın önünden ayrıldı.
Netanyahu ne ile suçlanıyor?
Netanyahu hakkında Kasım ayında, rüşvet, yolsuzluk ve emniyeti suistimal suçlamalarından soruşturma açılmıştı.
Netanyahu Dosya 1000, Dosya 2000 ve Dosya 4000 olarak bilinen 3 farklı suçla suçlanıyor:
- Dosya 1000 (Yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma): Netanyahu, 2007-2016 yılları arasında iş insanlarından 'hediye adı altında' 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti almak ve karşılığında iş insanlarına finansal ve kişisel imtiyazlar sağlamakla suçlanıyor.
- Dosya 2000 (Yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma): Yediot Ahronot gazetesinin tirajının artmasına, hakkında olumlu haberler yapmaları karşılığında destek vermekle sulanıyor.
- Dosya 4000 (Yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma): Netanyahu'nun telekomünikasyon şirketi Bezeq'e tanıdığı ayrıcalıklar karşılığında aynı şirkete ait Walla adlı internet gazetesinde hakkında olumlu haberler yazıldığı öne sürülüyor.