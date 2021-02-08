Netanyahu, yaklaşık 6 ay aradan sonra yozlaşma ile yargılandığı davada hakim karşısına çıktı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya açılan yozlaşma davasında duruşmalar Koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen yaklaşık yarım yıllık aradan sonra devam etti.

Netanyahu, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi ve suçsuz olduğunu söyledi.

71 yaşındaki İsrail lideri, avukatları savunmasını yaparken notlar aldı. Duruşmanın gerçekleştirildiği salonda zaman zaman bina dışında toplanan Netanyahu karşıtı protestocuların sesleri duyuldu.

Duruşma başladıktan yaklaşık yarım saat sonra Netanyahu duruşma salonundan çıktı ve konvoyuyla binanın önünden ayrıldı.

Netanyahu ne ile suçlanıyor?

Netanyahu hakkında Kasım ayında, rüşvet, yolsuzluk ve emniyeti suistimal suçlamalarından soruşturma açılmıştı.

Netanyahu Dosya 1000, Dosya 2000 ve Dosya 4000 olarak bilinen 3 farklı suçla suçlanıyor: