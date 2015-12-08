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Dünya

Netanyahu: Türkiye'ye doğalgaz satışı konusunda Ankara ile görüşüyoruz

İsrail Ulusal Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz, gaz satışı için Türkiye dahil tüm alternatifleri değerlendirdiklerini söyledi

08 Aralık 2015 22:22

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Türkiye'ye doğalgaz satışı konusunda Ankara ile görüşme halinde olduğunu söyledi.

İsrail Ulusal Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz'in, İsrail'in sahip olduğu sahalardan elde ettiği gazı ihraç edebileceği, Türkiye dahil tüm alternatifleri dikkate aldıklarını ifade ettiğini yazdı.

Steinitz, Mısır'ın gaz akışını durdurma kararı üzerine yaptığı açıklamada, İsrail'in gaz sahalarını hızlı bir şekilde geliştirmesi ve makul derecede enerji bağımsızlığını elde etmesi gerektiğini belirterek, "Bu yüzden doğalgazı ihraç edebileceğimiz bütün rota opsiyonlarını, yani yalnızca Mısır'ı değil, Ürdün'ü, Yunanistan'ı, Türkiye'yi ve batı Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.

 

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