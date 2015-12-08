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Dünya

İran: Türkiye’ye doğalgaz ihracatını artıramayız

Türkiye'nin yeterli teknik potansiyele sahip olmadığı belirtildi

08 Aralık 2015 15:25

İran doğalgazının Türkiye'ye ihracatı yapılan terminalin Müdürü Sadık Ekberpur, Türkiye'ye gaz ihracatını önemli ölçüde artıracak teknik potansiyele sahip olmadıklarını açıkladı. 

Mehr'in haberine göre 25 yıllığına yapılan anlaşma gereği İran'ın Türkiye'ye günlük 30 milyon metreküp gaz ihraç ettiğini belirten Ekberpur, bu anlaşmaya bağlı olduklarını ve komşu ülkeye yıllık 10 milyar metreküp doğal gaz vermeye çalışacaklarını dile getirdi. 

 

"Türk-İran dostluğuna büyük zarar verirler"

 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün AK Parti Grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ambargoların kalkması için oy kullandığını ve İran'ı yalnız bırakmadığını belirterek; "İran'dan yükselen sesleri sağduyuya davet ediyoruz. Bu tür tavırlarını sürdürürlerse Türk-İran dostluğuna büyük zarar verirler. Bir gün İran halkı sesini yükseltecek ve Türkiye'ye haksızlık yapmayın diye kendi liderlerine seslenecek" dedi. 

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