Netanyahu: Tarihi bir hata



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Rusya, İngiltere, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'dan oluşan 5+1 Grubu ile İran arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da yürütülen nükleer müzakerelerde anlaşmaya varılmasına tepki gösterdi. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı'nın anlaşmayı "Dünya için tarihi bir hata" şeklinde değerlendirdiği açıklandı. Açıklamaya göre Netanyahu anlaşmaya ilişkin olarak, "İran'ın nükleer silah üretecek güce kavuşmasını engellemeye yönelik bütün alanlarda büyük tavizler verilmiştir" yorumunda bulundu.

17 gün süren nükleer görüşmelerde, diplomatlar tarafların anlaşmaya vardığını bildirmişti. Anlaşma, İran'ın barışçıl amaçlar doğrultusunda nükleer teknoloji kullanmasına izni veriyor, ancak İsrail'in endişesi olan İran'ın atom bombası üretmesini engelleme amacı taşıyor. Anlaşma, İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlaması karşılığında, yaptırımların kaldırılmasını öngörüyor.

Parchin Üssü'ne giriş izni

21 aydır devam eden müzakere sürecinde son tarih olarak 30 Haziran konulmuş, ancak tararlar arasındaki büyük görüş farklılıklarından ötürü görüşmeler birçok kez uzatılmıştı. Uluslararası denetçilerin İran'ın askeri alanlarına girebilmesi, anlaşmanın süresi ve yaptırımların kaldırılması takvimi tartışma yaratan noktalar arasındaydı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Başkanı Yukiya Amano, İran ile anlaşmanın imzalandığını belirterek, İran'ın, kurumun uzmanlarının denetlemelerde bulunmak üzere Tahran yakınlarındaki Parchin askeri üssüne girebilmesine onay verdiğini açıkladı.