T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Netanyahu: Tarihi bir hata

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran ile Batı arasında nükleer anlaşmaya varılmasını sert şekilde eleştirdi.

14 Temmuz 2015 15:43


İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Rusya, İngiltere, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'dan oluşan 5+1 Grubu ile İran arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da yürütülen nükleer müzakerelerde anlaşmaya varılmasına tepki gösterdi. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı'nın anlaşmayı "Dünya için tarihi bir hata" şeklinde değerlendirdiği açıklandı. Açıklamaya göre Netanyahu anlaşmaya ilişkin olarak, "İran'ın nükleer silah üretecek güce kavuşmasını engellemeye yönelik bütün alanlarda büyük tavizler verilmiştir" yorumunda bulundu.

17 gün süren nükleer görüşmelerde, diplomatlar tarafların anlaşmaya vardığını bildirmişti. Anlaşma, İran'ın barışçıl amaçlar doğrultusunda nükleer teknoloji kullanmasına izni veriyor, ancak İsrail'in endişesi olan İran'ın atom bombası üretmesini engelleme amacı taşıyor. Anlaşma, İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlaması karşılığında, yaptırımların kaldırılmasını öngörüyor.

Parchin Üssü'ne giriş izni

21 aydır devam eden müzakere sürecinde son tarih olarak 30 Haziran konulmuş, ancak tararlar arasındaki büyük görüş farklılıklarından ötürü görüşmeler birçok kez uzatılmıştı. Uluslararası denetçilerin İran'ın askeri alanlarına girebilmesi, anlaşmanın süresi ve yaptırımların kaldırılması takvimi tartışma yaratan noktalar arasındaydı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Başkanı Yukiya Amano, İran ile anlaşmanın imzalandığını belirterek, İran'ın, kurumun uzmanlarının denetlemelerde bulunmak üzere Tahran yakınlarındaki Parchin askeri üssüne girebilmesine onay verdiğini açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Başbakanı Benyamin NetanyahuBatıBaşbakanı Benyamin Netanyahu Güvenlik KonseyiABD RusyaFransaAlmanyaGrubuAvusturyaViyanaBaşbakanıNetanyahuHaziranAtom Enerjisi KurumuBaşkanı Yukiya AmanoTahranParchinDeutsche Welle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24