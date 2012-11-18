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Dünya

Netanyahu: Operasyonları genişleteceğiz

Netanyahu'nun bu açıklaması İsrail medyasında kara operasyonunun çok yakın olduğu şeklinde yorumlandı

18 Kasım 2012 18:52

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ''Gazze'ye operasyonlar sürüyor ve bunu genişletmeyi planladık'' dedi.

Binyamin Netanyahu haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze'de 1000'den fazla noktaya saldırdığı ve hedefleri başarıyla tahrip ettiğini, operasyonların planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.

Netanyahu, ''Hamas'a ve diğer terör örgütlerine ağır bir bedel ödetiyoruz'' derken, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin operasyonlarda ciddi bir ilerleme kaydettiğini de sözlerine ekledi.

Başbakan Netanyahu, operasyonların gelecekteki seyrine ilişkin ''Gazze'ye operasyonlar devam ediyor ve bunu genişletmeyi planladık'' demekle yetindi.

 

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