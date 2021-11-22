Netanyahu'nun eski sözcüsü, yozlaşma davasında eski İsrail başbakanına karşı tanıklık yapacak

T24 Dış Haberler

Eski İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu'ya en yakın isimlerden biri, yozlaşma davasında eski patronuna karşı bugün tanıklık yapacak.

Netanyahu'nun eski sözcüsü Nir Hefetz, savcıların en önemli tanıklarından biri olacak.

Dolandırıcılık, güven ihlali ve rüşvet almakla suçlanan eski başbakan, yeni muhalefet lideri Netanyahu, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmiyor.

Hefetz'in mahkemede dinlenmesi, Netanyahu'nun avukatlarının yeni kanıtları inceleme talebi sebebiyle bir hafta ertelenmişti.

Uzun yıllar gazetecilik yapan Hefetz, 2009 yılında Netanyahu hükümetinin sözcüsü olarak görev yapmaya başladı. Hefetz 2014 yılında Netanyahu ailesinin sözcüsü ve danışmanı oldu. 2018'de Netanyahu'nun yozlaşma davalarından biriyle bağlantılı olarak tutuklanan sözcü, Netanyahu ile konuşmalarının kayıtlarını sunması karşılığında serbest bırakıldı.