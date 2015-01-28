Netanyahu meydan okudu



Saldırıyı Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün askeri kanadı "İslami Direniş" üstlendi. Şebaa Çiftlikleri'nde düzenlenen saldırıda "İsrail ordusuna ait çok sayıda aracın tahrip edildiği, İsrail'in birçok kayıp verdiği" ileri sürüldü.

İsrail ordusu saldırıyı doğruladı. Fransız Haber Ajansı'na (AFP) bilgi veren bir İsrailli yetkili, "olayda çok sayıda İsrailli askerin yaralandığını, saldırganların da kayıp verdiğini" açıkladı.

18 Ocak'ta Golan Tepelerinde düzenlenen bir saldırıdan bu yana İsrail'in kuzey sınırlarında gerginlik yaşanıyor. İsrail tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıda 6 Hizbullah militanı ve bir İranlı general hayatını kaybetmişti. İsrail topraklarına Suriye'nin dün fırlattığı füzelere ise hava saldırılarıyla karşılık verilmişti.