T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Netanyahu meydan okudu

İsrail ordusuna ait bir askeri araca Lübnan tarafından tanksavar füzesi fırlatıldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, 'bütün cephelerde saldırılara tüm güçleriyle karşılık vereceklerini' açıkladı.

28 Ocak 2015 17:08


Saldırıyı Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün askeri kanadı "İslami Direniş" üstlendi. Şebaa Çiftlikleri'nde düzenlenen saldırıda "İsrail ordusuna ait çok sayıda aracın tahrip edildiği, İsrail'in birçok kayıp verdiği" ileri sürüldü.

İsrail ordusu saldırıyı doğruladı. Fransız Haber Ajansı'na (AFP) bilgi veren bir İsrailli yetkili, "olayda çok sayıda İsrailli askerin yaralandığını, saldırganların da kayıp verdiğini" açıkladı.

18 Ocak'ta Golan Tepelerinde düzenlenen bir saldırıdan bu yana İsrail'in kuzey sınırlarında gerginlik yaşanıyor. İsrail tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıda 6 Hizbullah militanı ve bir İranlı general hayatını kaybetmişti. İsrail topraklarına Suriye'nin dün fırlattığı füzelere ise hava saldırılarıyla karşılık verilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

LübnanBaşbakanı Benjamin NetanyahuHizbullahDireniş34;Haber AjansıOcak Golan TepelerindeSuriyeDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24