Netanyahu İsrailli askerin affedilmesini istiyor

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaralı bir Filistinli saldırganı başından öldüren ve cinayetten hüküm giyen İsrailli askerin affedilmesini istedi. Netanyahu, Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, "Elor Azaria'nın affedilmesini destekliyorum" dedi. Azaria dün yargılanmıştı. Netanyahu, bu günün herkes özellikle de Azaria'nın ailesi ve yakınları için için 'çok sert ve acı bir gün' olduğunu söyledi.

Mahkemenin, Azaria hakkındaki kararını açıklamasından kısa bir süre sonra İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin bir açıklama yaparak askerin affı konusunda bir tartışma yürütmenin yanlış olduğunu söyledi. Sadece Azaria'nın kendisinin, avukatının ve yakınlarının af talebinde bulunabileceğini belirten Rivlin, bu yönde bir başvurunun da ancak yargı sürecinin sona ermesinden sonra yapılabileceğini söyledi. Rivlin, af talebinde bulunulması halinde bunu 'yetkili kurumların tavsiyesi ve olağan uygulamalar doğrultusunda' inceleyeceğini ifade etti.

İsrail'in Tel Aviv kentinde bir askeri mahkeme dün Azaria'nın 'meşru müdafaa'da bulunmadığına, 'Filistinli teröristi bu teröristin ölümü hak ettiğini düşünerek öldürdüğüne' hükmetmişti. Yetkili üç yargıcın Azaria'nın cezasını henüz açıklamadı. Azaria'nın 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasının olası olduğuna dikkat çekiliyor.

20 yaşındaki Elor Azaria, 24 Mart 2016’da Batı Şeria’da İsrail işgalindeki El Halil kentinde yerde yaralı olarak yatan Filistinliyi başından vurarak öldürmüştü. 21 yaşındaki Filistinli ise daha öncesinde elindeki bıçakla bir İsrailli askere saldırarak yaralamıştı. Saldırının ardından vurulan Filistinli yerde yaralı olarak yatmaktaydı. İsrailli insan hakları örgütü Betselem’in Filistinli çalışanları tarafından videoya kaydedilen görüntüler, İsrail’de şiddetli tartışmalara yol açmıştı.

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Afp/DW, BÖ/GA