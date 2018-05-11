Netanyahu: İran kırmızı çizgiyi aştı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne füze saldırısı düzenleyen İran'ın "kırmızı çizgiyi aştığını" söyledi. Netanyahu, ülkesinin İran'ın füze saldırısına "uygun şekilde karşılık verdiğini" kaydetti.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından Perşembe günü yayınlanan ilgili açıklamaya göre Netanyahu, "Kuvvetlerimizin hem saldırı hem de savunma bakımından doğru konuşlanmış olması sayesinde İran'ın hamlesi başarısız olmuştur. İsrail topraklarına hiçbir füze isabet etmemiştir ve politikamız açık: İran'ın Suriye'de askeri varlık kurmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Açıklamada "Dün Esad rejimine açık bir mesaj ilettim: Eylemimiz doğrudan Suriye'deki İran hedeflerine yöneliktir ancak eğer Suriye ordusu bize karşı bir hamlede bulunursa, biz de buna karşılık veririz. Dün olan tam olarak budur" ifadeleri yer aldı.

"Uluslararası toplumun İran El Kuds kuvvetlerinin Suriye'ye yerleşmesini engellemesi gerektiğine" vurgu yapan Netanyahu, "Kötülüğün orada ve her yerde yayılan dallarını kesmek için birleşmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın sonunda ise şu ifadeler yer aldı: "Tekrarlıyorum: Canımızı kim acıtırsa biz de onun canını yedi misli acıtırız. Ve canımızı kim acıtmaya hazırlanıyorsa, onları ilk biz vururuz. Bugüne kadar yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz budur."

İsrail bombardımanında 23 ölü

İran'ın sözkonusu saldırıları, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015'te varılan İran nükleer anlaşmasından çekildiklerini açıklamasından iki gün sonra geldi.

İsrail'in kontrolü altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan İsrail güçlerine gece yarısı yaklaşık 20 roket atıldığını belirten İsrail, saldırıdan Suriye'deki İran güçlerini sorumlu tutmuştu. Misilleme olarak Suriye'deki İran güçlerince kullanılan "onlarca" hedefin vurulduğunu duyuran İsrail, gece boyunca vurulan hedefler arasında silah depoları, lojistik ve istihbarat merkezleri olduğunu belirtmişti.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye hava sahasına giren onlarca füzenin savunma sistemlerince düşürüldüğünü ancak bazı füzelerin hedeflerine ulaştığını açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı ise İsrail tarafından atılan füzelerin yarısından fazlasının Suriye tarafından düşürüldüğünü duyurmuştu.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail bombardımanında en az 23 rejim yanlısı savaşçının öldüğünü açıklamış, Rusya, Fransa ve Almanya, taraflara itidal çağrısı yaparak gerilimin daha fazla tırmanmaması gerektiği mesajını vermişti.

ABD ise İran’ın düzenlediği saldırıları kınamış ve İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu ve bu hakkı kullanmalarına destek verdiklerini açıklamıştı.

DW/BÜ,ÖA

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