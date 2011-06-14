-NETANYAHU İLİŞKİLERİN GELİŞMESİNİ İSTİYOR ROMA (A.A) - 13.06.2011 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'deki "serbest ve demokratik" seçimleri memnuniyetle karşıladığını belirterek, Türkiye ile ilişkilerin gelişmesini arzu ettiğini söyledi. İtalya'da bulunan Netanyahu, İtalyan muadiliyle yaptığı basın toplantısında bir soru üzerine, bölgede böylesine demokratik seçimlerin "memnuniyetle karşılanacak" şeyler olduğunu söyledi. Netanyahu, Türkiye ile ilişkilerin kötüleşmesini tercih etmediğini belirterek, ilişkilerin onarılabileceğini umut ettiğini kaydetti. -NETANYAHU'DAN ROMA'YA TEŞEKKÜR- Bu arada, İsrail Başbakanı Netanyahu, ortak basın toplantısında, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'ye BM'de bir Filistin devletini tanımada İtalya'nın muhalefetinden ötürü teşekkür etti. "Barış sadece müzakerelerin sonucunda olabilir, BM'nın dışında veya BM kararıyla zorla kabul ettirilemez" diyen Netanyahu, Berlusconi'ye barış görüşmelerini "kısa devre" yaptırma girişimine karşı açık tutumundan dolayı müteşekkir olduğunu söyledi. Berlusconi de "Tek yanlı bir çözümün ne Filistin tarafında ne de İsrail tarafında barışa yardımcı olabileceğini düşünmüyoruz. Barışa sadece müzakereler yoluyla ulaşabileceğine inanıyorum" diye konuştu. Netanyahu ve beş bakanının İtalyan muadilleriyle sekiz ikili anlaşma imzaladıkları Roma'daki iki günlük zirvede İran'a nükleer politikasından dolayı yaptırımlar konusu da ele alındı. Bu konuyla ilgili olarak da Netanyahu, "Ambargo, eğer İranlılar askeri seçeneğin var olduğunu bilirlerse etkili olur. Nükleer silah geliştirilirse Arap baharı, İran kışına dönüşebilir" diye konuştu. Netanyahu'nun en önemli beklentilerinden birini dünyanın önde gelen ülkelerinin yöneticilerinin, Filistin yönetiminin tanınması ve Eylül ayında BM üyesi statüsü elde etme projesine muhalefetlerini sağlamak oluşturuyor. Berlusconi de Alman ve Amerikalı liderler gibi bu projeye karşı olduğunu açıklamıştı.