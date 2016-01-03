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Dünya

Netanyahu: Hem İsrail'deki haklardan yararlanıp hem de kendinizi Filistinli olarak tanımlayamazsınız

İsrail Başbakanı, 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı olay yerini ziyaret etti

03 Ocak 2016 00:40

Tel Aviv'de dün silahlı saldırı sonucu 2 kişinin öldüğü barı ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'deki Arapların yaşadığı yerlerde kanunların icra edilmesi yönündeki çabaların artırılacağını belirtti. İsrail vatandaşı olan Araplara seslenen Netanyahu, "Hem İsrail'deki haklardan yararlanıp hem de kendinizi Filistinli olarak tanımlayamazsınız" dedi.

İsrail'in Jetusalem Post gazetesinin haberine göre Binyamin Netanyahu, saldırıda ölenlerin anısına söz konusu barın önünde mum yaktıktan sonra İsrail vatandaşı Araplara, 'devlete ve kanunlara karşı sadakat' çağrı yaptı. "Hem İsrail'deki haklardan yararlanıp hem de kendinizi Filistinli olarak tanımlayamazsınız" ifadesini kullanan Netanyahu, Tel Aviv'deki bar saldırısı ile ilgili şunları söyledi:

"İsrail polisi ve Şin Bet (İsrail iç istihbarat servisi) katili yakalamak için aralıksız olarak çalışıyor. İsrail'deki Arap liderlerin bu cinayeti kınamasını takdir etmekle birlikte, İsrailli Arap milletvekillerinin eksiksiz olarak tamamının kekelemeden net bir şekilde bu katliamı kınamasını bekliyorum."

Tel Aviv'de dün bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı. İsrail polisi saldırıyı düzenlediği sanılan şüphelinin, Naşat Milhem isimli 31 yaşındaki İsrail vatandaşı bir Arap olduğunu açıklamıştı.

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