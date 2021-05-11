Netanyahu: Gazze'ye hava saldırılarının sıklığı artırılacak

T24 Dış haberler

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını sürdüreceklerini, sıklığının artırılacağını söyledi.

Reuters'ın aktardığı habere göre bir video mesaj yayınlayan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Durum değerlendirmesinin sonunda, hava saldırılarının büyüklüğünün ve sıklığının artırılmasına karar verildi" dedi.

İsrail salı sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ne yeni hava saldırıları düzenledi ve "militanların kaldığı iddia edilen" çok katlı iki binayı vurdu. Hamas'ın da İsrail'in güneyine yüzlerce roket attığı belirtildi. Gazze sağlık yetkilileri pazartesi güneşin batmasından bu yana 9'u çocuk 26 Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi. Aynı süreçte Hamas roketinin 2 İsrailliyi öldürdüğü ve 10 kişiyi de yaraladığı belirtildi.

TIKLAYIN - İsrail'in hava saldırıları Gazze'de 26 Filistinliyi öldürdü; Hamas roketlerinin 2 İsrailliyi öldürdüğü açıklandı