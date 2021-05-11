İsrail'in hava saldırıları Gazze'de 26 Filistinliyi öldürdü; Hamas roketlerinin 2 İsrailliyi öldürdüğü açıklandı

T24 Dış Haberler

İsrail salı sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ne yeni hava saldırıları düzenledi ve "militanların kaldığı iddia edilen" çok katlı iki binayı vurdu. Hamas'ın İsrail'in güneyine yüzlerce roket attığı belirtildi.

AP'nin aktardığına göre Gazze sağlık yetkilileri pazartesi güneşin batmasından bu yana 9'u çocuk 26 Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi. İsrail ordusu öldürülenlerden en az 16'sının "militan" olduğunu söyledi.

Aynı süreçte Hamas roketinin 2 İsrailliyi öldürdüğü ve 10 kişiyi de yaraladığı belirtildi.

Öte yandan İsrail, Gazze sınırına daha çok asker göndereceğini duyurdu ve Savunma Bakanlığı 5 bin yedek askeri göreve çağırdı.

AP'nin aktardığına göre gece saatlerinde yetkililer Mısır'ın bir ateşkes üzerinde çalıştığını belirtti.