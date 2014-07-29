Netanyahu 'durmayacağız' dedi, İsrail saldırıyı hızlandırdı!

Gazze'deki kara operasyonunda tarihinin en büyük askeri kayıplarından birini veren İsrail, ABD'nin ateşkes çağrısına rağmen dün gece Gazze'de büyük bir katliam başlattı. İsrail, sivillerin bulunabileceği her noktayı bombardıman altına aldı.

İsrail, Gazze’de askeri kayıp sayıları arttıkça katliamlara yoğunluk verdi. ABD Başkanı Obama’nın ateşkes çağrısı ve dün bir tek baskında 10 İsrail askerinin daha öldürülmesinin ardından basın açıklaması yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki tüneller etkisiz hale getirilmeden operasyonu sonlandırmayacaklarını söyledi.

Netanyahu, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, ölen askerlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Zor günler olacağını biliyorduk" dedi.

"Şu anda teröristlerin tünellerine saldırmaya ve etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz" diyen Netanyahu, operasyonun ilk amacının, "Gazze'nin askersizleştirilmesi" olduğunu belirtti.

Netanyahu, Gazze'ye yapılan yardımların, "yeraltı tünelleri için beton ve çimento" görevi gördüğünü iddia ederek, uluslararası toplumdan, gönderilen yardımların yakından takip edilmesini talep etti.

Savunma Bakanı Moşe Yalon ve Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın da hazır bulunduğu toplantıda Netanyahu, Hamas'ı yapılan her ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Savunma Bakanı Yalon, "İsrail'in Hamas'a karşı operasyonu genişletmede tereddüt etmeyeceğini", Genelkurmay Başkanı Ganz ise, "Operasyonun ihtiyaç olduğu kadar süreceğini" ifade etti.

Gece boyu bombardıman

Netanyahu ve Yalon’un açıklamalarının ardından İsrail ordusu karadan denizden ve havadan yoğun bombardıman başlattı. Bombardıman uyarısı için kentin her yanına aydınlatma fişekleri fırlatan İsrail ordusu, Beyt Lahiye, Abasan, Huza, El Karara ve Beni Suheyl'de yaşayanlara evlerini boşaltmaları yönünde mesajlar gönderdi.

Özellikle sivil noktaların hedef alındığı saldırılarda Hamas’a ait El Aksa televizyonu ve radyosu, ekmek fırınları, akaryakıt istasyonları ve tüp depolarıyla hastane ve camiler hedef alındı.

‘Toplu olarak bir yerde bulunmayın’

Gazze'de sağlam kalan camilerden okunan sabah ezanının ardından anons yapılarak halkın camilere gelmemesi, namazını evde kılması ve toplu olarak bir yerde bulunmaması istendi.

Gece boyu devam eden bombardımanda ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların sayısı konusunda net bir rakam ise verilmedi. Operasyonlar sırasında 5 İsrail askeri de öldürüldü. İsrail’in öldürülen asker sayısı 55’e yükselirken, Gazze’deki ölü sayısı 1108’e yükseldi. Ölenlerin 450’den fazlasının kadın ve çocuklardan oluştuğu açıklandı.