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Dünya

Netanyahu: Durmayacağız!

Netanyahu, İsrail halkından Gazze'de uzun sürecek bir savaşa hazırlıklı olmalarını istedi

29 Temmuz 2014 10:02

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Gazze’yi silahlı gruplardan temizleme" hamlesi olarak tarif ettiği operasyonlara son vermeyeceklerini söyledi.    

Gazze'de çatışmaların yoğunlaştığı saatlerde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamaları ateşkes umutlarını suya düşürdü.

Netanyahu, İsrail halkından Gazze'de uzun sürecek bir savaşa hazırlıklı olmalarını istedi.

Operasyonları Gazze’nin silahsızlandırılma süreci olarak niteleyen İsrailli lider, bölgeyi başta Hamas olmak üzere diğer silahlı gruplardan arındırmadan operasyonuna son vermeyeceklerini söyledi.

Netanyahu, İsrail halkının operasyonlar boyunca azimli ve dayanlıklı olması gerektiğini belirtti.

İsrail Başbakanı, tüm ateşkes tekliflerini reddettiğini belirttiği Hamas'ı, sivilleri siper olarak kullanmakla suçladı.

İsrail Savunma Bakanı Moşe Yalon da, Hamas'a darbe vurmaya devam edeceklerini söyledi.

Yalon, önümüzdeki günlerde Gazze'deki operasyonları genişleteceklerini de sözlerine ekledi.

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