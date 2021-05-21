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Dünya

Netanyahu'dan Gazze'de ateşkes sonrası açıklama: Operasyon, Hamas'a ağır zarar vermekte başarıya ulaştı

21 Mayıs 2021 13:47

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesle ilgili "İsrail'in Gazze'ye yönelik son operasyonu Hamas'a ağır zarar vermekte başarıya ulaşmıştır" dedi. 

Reuters'ın aktardığı habere göre, Hamas ile Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından açıklamalar yapan İsrail Başbakanı Netanyahu "Hamas'a saldırganlığının ardından ağır bir bedel ödettik" dedi. 

Netanyahu, Gazze'deki operasyon sonucu Hamas'ın roket fırlatma kapasitesini vurduklarını söyledi. Netanyahu, "Gazze'den yeni roket saldırısı yapılırsa, güçlü şekilde yanıt vereceğiz" dedi. 

11 gün boyunca tırmanmaya devam eden birçok sivil can kaybına neden olan hava saldırıları ve roket atışlarının ardından İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes sabah saat 02.00 itibariyle yürürlüğe girdi. 

TIKLAYIN - İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi 

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