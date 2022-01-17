"Netanyahu, ceza indirimi karşılığında kendisine yöneltilen yozlaşma suçlamalarını kabul etmeyi planlıyor"

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Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yozlaşma davasında ceza indirimi için kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyi planladığı iddia edildi.

12 yıllık iktidarı geçen haziran ayında son bulan ve şu an muhalefet lideri olan Netanyahu, 2019'da kendisine yöneltilen yolsuzluk, rüşvet ve görevini kötüye kullanma suçlamalarını reddetmişti.

Müzakerelerin parçası olduğunu belirten kaynak, Associated Press'e yaptığı açıklamada Netanyahu'nun kendisine yöneltilen suçlamaları ceza indirimi karşılığında kabul edebileceğini söyledi. Kaynak, bu hafta anlaşmaya varılabileceğini belirtti.

Reuters'a konuşan bir kaynak da müzakerelerin Netanyahu'nun siyaseti bırakmayı kabul etmesi şartı nedeniyle tıkandığını ifade etti.

Kaynak, Netanyahu'nun suçlamaları kabul etmesi karşısında potansiyel hapis cezasının toplum hizmetine dönüştürülmesini istediğini söyledi.