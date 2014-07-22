'Netanyahu ateşkes teklifine cevap vermedi'

Hamas Siyasi Bürosu üyesi Musa Ebu Merzuk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM'nin İsrail ile Gazze arasında 5 saatlik ateşkes teklifine henüz cevap vermediğini belirtti.

Ebu Musa, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM'nin bugün yerel saate göre 10:00 ila 15:00 saatleri arasında taraflar arasında ateşkes yapılması yönündeki teklifte bulunduğu dile getirdi.

Merzuk, "İsrail, söz konusu teklife şu ana kadar cevap vermedi. Netanyahu, bütün ateşkes tekliflerini kabul edeceğini söylemiyor muydu?" ifadelerine yer verdi.

BM ile İsrail tarafından konu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile BM Genel Sekreteri Ban-Ki mun, yetkililerle Gazze ile İsrail arasındaki ateşkes konusunu görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelmişti.