Netahyahu'nun oğlunun köpeğinin dışkısı İsrail'de tartışma konusu oldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, köpeğinin dışkısını temizlemediği iddiasıyla başlayan sert bir tartışmaya girdi.

25 yaşındaki Lair Netanyahu'nın komşusu Talia Amitai Facebook paylaşımında, başbakanının oğlundan, köpeği Kaya'nın dışkısını temizlemesini istediğini, kendisine "orta parmak gösterildiğini" yazdı.

Yair Netanyahu eleştirilere sert yanıt verirken, eski İsrail Başbakanlarından Ehud Olmert'in oğlu tarafından da "ırkçılık" ve "homofobiyle" (eşcinsellik düşmanlığıyla) suçlandı.

Netanyahu ailesi ise İsrail medyasının adil olmayan bir şekilde kendileri üzerine odaklandığını savunuyor.

Talia Amitai'nin Facebook gönderisi 4 binden fazla kez paylaşıldı ve Yair Netanyahu'nun davranışını kınayan yorumlar yapıldı.

Olay kamuoyunda duyulmaya başlarken, Netahyahu hükümeti karşıtı düşünce kuruluşu Molad, oğul Netanyahu hakkında "Veliaht Prens Yair Netanyahu hakkında bilmediğiniz 5 gerçek" başlıklı eleştirel bir makale yayımladı.

Makalede, Yair'in yaşam tarzı, vergi mükelleflerinin parasıyla kendisine 7/24 koruma verilmesi, anne ve babasının ülke dışı gezilerine katılımı ve 25 yaşında olmasına karşın hala babasının Netanyahu'nun Kudüs'teki resmi konutunda yaşaması eleştirildi.

Yair Netanyahu ise Facebook'ta Molad'ı "radikal ve Siyonizm karşıtı olmakla" ve "yalanlar yayımlamakla" suçladı.

Netanyahu, grubun diğer başbakanlarının çocuklarının hatalarını da eleştirmesi gerektiğini ve buna eski Başbakan Ehud Olmert'in oğlunun da dahil olduğunu belirtti.

Yair Netanyahu Olmert'in oğlunun "Filistinlilerle ilginç ilişkileri olduğunu ve bunun ulusal güvenlik sorunlarına yol açabileceğini" ima etti.

Facebook paylaşımının sonundaysa "orta parmak" ve "gülen dışkı emojileri" yer aldı.

Ehud Olmert'in oğlu Ariel ise alaycı bir Facebook paylaşımıyla yanıt verdi ve kendisini "Bir Filistinli ile yaşayıp onunla beraber Fransa'ya kaçan babasının gizli eşcinsel diye tanıttı. Daha sonra ise "Aslında bu hikaye tamamen yanlış. Ben kadınları seviyorum. Biriyle yaşıyorum ve bir kızımız da var" dedi ve Yair Netanyahu'yu "ırkçılık ve homofobiyle" suçladı.

Ariel Olmert, "Senin tersine...ben hayatımı kazanmak için gerçekten çalışıyorum. Ayrıca köpeğimin dışkısını toplamak için çaba gösteriyorum" da dedi.

Molad da Yair Netanyahu'ya tazminat davası açacaklarını duyurdu.