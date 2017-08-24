Netahyahu'dan Putin'e: İran, Suriye'den çekilmezse kendimizi koruruz

Rusya Devlet Başkanı Putin'le Soçi'de bir araya gelen İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’ın krizdeki etkisine karşı koymak için Suriye’ye müdahale etmeye hazır olduklarını söyledi. İran’ın krizin çözümünde kilit konumda olduğunu belirten Moskova ise İsrail’in çıkarlarını gözeteceğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün Rusya’nın Soçi kentinde bir araya geldi. Netanyahu, görüşmede Suriye’de imzalanacak herhangi bir barış anlaşmasında İran’ın ülkedeki güçlerini tamamen çekme koşulunun yer alması gerektiğini ifade etti.

Reuters ajansının aktardığına göre Netanyahu, “İran halihazırda Irak, Yemen’i kontrol etme yolunda ilerliyor ve Lübnan’da da büyük ölçüde bunu gerçekleştiriyor. İran’ın her gün İsrail’i yok etme konusunda tehditte bulunduğunu bir dakika olsun unutamayız. İsrail olarak İran’ın Suriye’deki gücünü arttırmasına karşı çıkıyoruz. Bu ve herhangi bir tehdide karşı her türlü yolla kendimizi koruyacağımızdan eminiz” ifadelerini kullandı.

"Putin'i İran konusunda uyardım "

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesinin haberine göre de, Netanyahu şöyle konuştu: "İran, Suriye’de olmazsa savaşın durdurulması ve gelecek savaşların önlenmesi için çok daha iyi bir manzara olacak. Putin’e de Suriye’de varlığını arttıran İran’ın bölgedeki istikrara katkısı olmayacağını belirttim. Ona gelecekte bir savaş olmasını engellemek istediğimizi ve bunun için önceden uyarmanın önemli olduğunu ifade ettim."

Rusya'nın İsrail Büyükelçisi: İş bize kalsaydı

Putin ise Netanyahu’nun, Moskova’nın Suriye’deki gerilimi azaltma bölgelerini devam ettirme konusunda partner olarak gördüğü İran hakkındaki ifadelerine kamuya açık bir yanıt vermedi. Ancak Rusya’nın İsrail Büyükelçisi Aleksandr Petroviç Şeyn, Suriye konusunda İsrail’in çıkarlarını da göz önünde bulunduracaklarını belirtti.

Pervıy Kanal’a konuşan Şeyn “Suriye’de İsrail’in çıkarlarını da göz önünde bulunduracağız. İş Rusya’ya kalsaydı yabancı güçler orada kalmazdı” dedi.

Öte yandan Rusya, Suriye’deki krizde İran’ın rolünün önemine tekrar tekrar dikkat çekiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Suriye krizi konusunda Rusya, İran ve Türkiye’nin işbirliğinin önemine değinmiş ve bu işbirliğinin krizin çözümündeki en etkili yöntem olduğunu ifade etmişti.