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Dünya

Putin'le görüşen Netanyahu'dan İran uyarısı

Netanyahu, İran'ın konumunun tüm dünya için tehdit olduğunu söyledi

23 Ağustos 2017 18:18

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya’nın Soçi kentinde bir araya geldi.

Putin'e İran konusundaki kaygılarını ileten Netanyahu, İran'ın Suriye'de güçlenen konumunun İsrail, Ortadoğu ve tüm dünya için bir tehdit olduğunu söyledi.

İran'ın İsrail devletinin varlığını tehdit etmeyi, terör örgütlerini desteklemeyi sürdürdüğünü ileri süren Netanyahu, İran'ın terör örgütü IŞİD'in gerilemesiyle bıraktığı güç boşluğunu doldurduğunu kaydetti.

Netanyahu, "Hepimiz ortak çabalarla IŞİD'i yenilgiye uğratıyoruz ancak IŞİD'den boşalan bölgelere İran giriyor. İran'ın İsrail devletini yok etme tehditlerine her gün devam ettiğini bir an bile unutmamalıyız" dedi.

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