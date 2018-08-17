Net uluslararası yatırım poziyonu açığı Haziran'da 403.4 milyar dolara geriledi

İstanbul, 17 Ağustos (DHA) – Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, 2017 yıl sonundaki 459.3 milyar dolardan, Haziran sonunda 403.4 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası\'nın uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, Haziran sonunda, 2017 yıl sonuna göre yüzde 3.5 azalışla 224.7 milyar dolara gerilerken, yükümlülükleri ise yüzde 9.2 düşüşle 628.1 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre:

“2018 Haziran sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 3.5 oranında azalışla 224.7 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 9.2 azalışla 628.1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

“Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2017 yıl sonunda –459.3 milyar dolar iken 2018 Haziran sonunda –403.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

“Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2017 yıl sonuna göre yüzde 8.7 oranında azalışla 98.4 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 1.6 oranında azalışla 75.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 5.5 oranında azalışla 33 milyar dolar olmuştur.

“Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yıl sonuna göre yüzde 23.5 azalışla 144.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

“Portföy yatırımları 2017 yıl sonuna göre yüzde 12.4 azalarak 155.6 milyar AD dolar olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2017 yıl sonuna göre yüzde 30.5 azalışla 36.1 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 27.6 azalışla 22.4 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 4.6 artışla 46.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

“Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 yıl sonuna göre yüzde 0.8 oranında artarak 327.7 milyar dolar olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2017 yıl sonuna göre yüzde 0.6 oranında azalışla 36.3 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 2.1 oranında artarak 13.4 milyar dolar olmuştur.

“Bankaların toplam kredi stoku yüzde 1.0 oranında azalışla 93.8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1.9 oranında artışla 110.2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.”