Net uluslararası yatırım pozisyonu şubatta 224 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2022 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, şubat sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 1,6 azalışla 288,1 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 2 azalarak 512,1 milyar dolar oldu. Böylece, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, şubat ayında eksi 224 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2021 sonunda eksi 229,7 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Rezerv varlıklar kalemi şubatta 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 0,6 azalarak 110,5 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,3 düşüşle 118,2 milyar dolara geriledi. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 1,7 yükselişle 52,4 milyar dolara çıktı.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle şubatta 2021 yıl sonuna göre yüzde 13,4 azalışla 105,5 milyar dolara geriledi.

Portföy yatırımları 93 milyar dolar

Portföy yatırımları, şubatta 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,7 azalarak 93,4 milyar dolara düştü. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 5,2 azalışla 17,5 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku da yüzde 22,4 düşüşle 2,7 milyar dolar ve Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) da yüzde 0,3 gerileyerek 45,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar, şubatta 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,8 artışla 313,1 milyar dolar oldu. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 0,7 yükselişle 35,1 milyar dolar, TL mevduatı ise yüzde 26 artışla 12,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 1,2 azalarak 65,8 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku da yüzde 0,3 gerileyerek 96,4 milyar dolara düştü.