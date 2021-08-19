Net uluslararası yatırım pozisyonu haziranda eksi 280.6 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu (UYP) açıkladı.

Buna göre; 2021 haziran sonu itibariyle Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 7,4 azalarak, 274,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 12,4 azalarak 555 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yıl sonunda eksi 378,3 milyar dolarken, 2021 Haziran sonunda eksi 280,6 milyar dolar olarak kaydedildi.