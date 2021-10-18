Net uluslararası yatırım pozisyonu ağustosta 292,3 milyar dolar açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin Net Uluslararası Yatırım Pozisyonunu (UYP) açıkladı.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ağustos ayında 2020 yıl sonuna göre yüzde 16,4 oranında artışla 297,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 9,1 oranında azalışla 589,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Böylece Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yıl sonunda eksi 393,1 milyar dolar iken 2021 Ağustos sonunda eksi 292,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre yüzde 26,2 oranında artışla 117,8 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 11,8 oranında artışla 121,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 24,5 oranında artışla 52,2 milyar dolara çıktı.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre yüzde 29,3 oranında azalışla 166,5 milyar dolar seviyesine geriledi.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,7 oranında azalarak 69,6 milyar doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,4 oranında artarak 98,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.