Net uluslararası yatırım pozisyonu 238,3 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin net uluslararası yatırım pozisyonu (Net UYP) açıkladı. Buna göre ocakta UYP verilerine göre Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2021 sonuna göre yüzde 2 oranında azalarak, 286,3 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 0,3 oranında artışla 524,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece net UYP ocakta eksi 238,3 milyar dolara geldi. 2021 sonunda bu oran eksi 230 milyar dolardı.

Varlık alt kalemlerine bakıldığında; rezerv varlık kalemi 2021 sonuna göre yüzde 1,3 oranında azalışla 109,7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,7 oranında azalışla 117,6 milyar dolar seviyesine geldi.

TCMB verilerine göre diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 1,8 oranında azalışla 50,6 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2021 yıl sonuna göre yüzde 0,8 oranında azalışla 120,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları

Portföy yatırımları 2021 yıl sonuna göre yüzde 1 oranında azalarak 95 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,1 oranında artışla 18,6 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 3,0 oranında azalarak 3,4 milyar dolar. Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yzüde 1,8 azalışla 44,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kredi stoku geriledi

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,2 oranında artarak 308,8 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,1 oranında artarak 35,5 milyar olurken TL mevduatı yüzde 7,7 oranında artarak 10,4 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 1,2 oranında azalarak 65,8 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku binde 7 oranında azalarak 96,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.