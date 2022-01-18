Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyon açığı geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayına ilişkin net uluslararası yatırım pozisyonunu (UYP) açıkladı. Buna göre Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 20,3 oranında artışla 307,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 17,6 oranında azalışla 527,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece kasımda net UYP eksi 220,4 milyar dolar açık verdi. Net UYP 2020 kasımda eksi 384,9 milyar dolardı.

Varlıklar alt kalemlerine bakıldığında; , rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre yüzde 34,6 oranında artışla 125,6 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 12,7 oranında artışla 122,1 milyar dolar olarak kaydedildi. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 14,4 oranında artışla 47,9 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde; doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre yüzde 47,5 oranında azalışla 120,6 milyar dolara geriledi.

Portföy yatırımları azaldı

Portföy yatırımları 2020 yıl sonuna göre yüzde 12,4 oranında azalışla 99,0 milyar dolara indi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre yüzde 32,8 oranında azalışla 19,6 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 39,2 oranında azalışla 4,0 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku ise yüzde 0,5 azalışla 45,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kredi stoku yüzde 5,3 azaldı

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 5,3 oranında azalarak 67,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,2 oranında azalarak 96,4 milyar dolar düzeyine geriledi.