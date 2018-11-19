Net ulusararası yatırım pozisyon açığı Eylül'de 338.9 milyar dolara geriledi (2)

İstanbul, 19 Kasım (DHA) - Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, 2017 yıl sonundaki 461.7 milyar dolardan, Eylül sonunda 338.9 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası\'nın uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, Eylül sonunda, 2017 yıl sonuna göre yüzde 2.8 azalışla 226.3 milyar dolara, yükümlülükleri de yüzde 18.6 düşüşle 565.2 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre:

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2017 yıl sonuna göre yüzde 21.4 düşüşle 84.7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 18.1 artışla 90.3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 37.2 artışla 47.9 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yıl sonuna göre yüzde 42.7 azalışla 112.3 milyar dolar düzeyine geriledi.

Portföy yatırımları 2017 yıl sonuna göre yüzde 23 azalarak 133.5 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2017 yıl sonuna göre yüzde 47 azalışla 27.6 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 53.9 azalışla 14.3 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3.6 artışla 45.9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 yıl sonuna göre yüzde 1.8 azalarak 319.5 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2017 yıl sonuna göre yüzde 2.0 azalarak 35.8 milyar dolar olurken, lira mevduatı yüzde 16.8 azalarak 10.9 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 9.5 azalışla 85.8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1.7 artışla 110.1 milyar dolar düzeyine yükseldi.