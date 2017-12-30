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Politika

Net asgari ücretin 2 bin lira olmasını teklif eden CHP, açıklanan zamma tepkili

"AKP iktidarında asgari ücret bir kez daha sefalet ücreti olarak açıklandı"

30 Aralık 2017 00:03

Asgari ücretin net 2 bin lira olması için TBMM'ye teklif götüren CHP, Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıkladığı 1.603 TL'lik tutara tepki gösterdi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin temel bir ücret olmasından dolayı milyonlarca insanı ilgilendirdiğini belirterek, "Çalışanı açlığa mahkum eden bin 603 lira asgari ücret, çalışanlar için zulümdür. Bu zulmü kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı. ,

"Asgari ücret bir kez daha sefalet ücreti olarak açıklandı"

Bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da açıklanan asgari ücrete kişisel Twitter hesabından tepki göstererek, "AKP iktidarında asgari ücret bir kez daha sefalet ücreti olarak açıklandı. Açlık sınırına 5 kala bir ücretin insani olması mümkün değil. CHP olarak insanca bir yaşam için asgari ücretin en az NET 2 BİN lira olması gerektiğini ifade ediyor ve savunuyoruz" dedi. 

"Hükümet kimden yana bir kez daha gösterdi"

"Asgari ücret, 2018 yılında emekçiler için 'yokluk, yoksulluk içinde yaşa ücreti' olarak açıklandı" ifadelerini kullanan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de, "Yazık.Önerimiz 2000 liranın yakına dahi uğramadan TÜRK-İŞ önerisine dahi yaklaşmayan bir asgari ücret. Hükümet kimden yana bir kez daha gösterdi. Emekçiler hükümet için yok hükmünde" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise, "İşçinin payına yine 'fedakarlık' düştü" yorumunu yaparak şu mesajı paylaştı: "İğneden ipliğe her şeye zam, işçinin payına yine 'fedakarlık' düştü! Açlık sınırı: 1.857 TL. Yoksulluk sınırı: 7.155 TL. Asgari ücret: 1.603 TL."

 "AKP, çalışanları kollayan ve koruyan bir iktidar olmadığını bu karar ile tescil etti"

"Çalışanlara geçmiş olsun" diyen ​CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da "AKP, çalışanları kollayan ve koruyan bir iktidar olmadığını, fakir ve fukarayı kollamadığını bu karar İle tescil etti" paylaşımında bulundu.

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