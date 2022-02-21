Nestor El Maestro: Bugün Türk futbolu adına utanç duydum; bu ligin bir parçası olmaktan utanıyorum

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, 3-2 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası sert ifadeler kullandı, "Bugün Türk futbolu adına utanç duydum; bu ligin bir parçası olmaktan utanıyorum" dedi. Bu açıklamaların ardından basın toplantısında da konuşan El Maestro, yayıncı kuruluşa verdiği demeçle ilgili özür diledi.

Göztepe, Galatasaray'a sahasında 3-2 yenilirken; teknik direktör Nestor El Maestro maç sonrası sert sözler kullandı.

Ligde Altay ve Atakaş Hatayspor mağlubiyetlerinin ardından Galatasaray'a yenilerek üst üste 3. kez sahadan puansız ayrılan Göztepe, haftayı 27 puanla tamamladı. Teknik Direktör Nestor El Maestro, "Zorlu bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Bu takımın hocası olmaktan gurur duyuyorum; ancak bugün Türk futbolu adına utanç duydum. Bu ligin bir parçası olmaktan utanıyorum" diye konuştu.

"Farklı düşünceleri olan insanlardan da özür dileyebilirim"

El Maestro, maçın ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yayıncı kuruluşa verdiği röportajda "Bu ligin bir parçası olmaktan utanç duyuyorum." demesinin hakem kararlarıyla ilgili olup olmadığının sorulması üzerine El Maestro, şöyle konuştu:

"Dört penaltı kararı vardı maçta. Bunlarla ilgili karar vermek benim işim değil ama bizim penaltılarımız çok net. Oyuncuların ellerinin vücutlarından 2 metre açıkta olduğu ve ellerine çarparak oluşan penaltı pozisyonu var. Onların penaltılarını isterseniz siz değerlendirin. Belki maç sonrası duygusal tepkiler vermiş olabilirim. Farklı düşünceleri olan insanlardan da özür dileyebilirim, onların kararlarına da saygı duyarım ama benim için böyle bir şeyi kabul etmek gerçekten çok zor."