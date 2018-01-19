Nestle'den 2,8 milyar dolarlık satış

Nestle ABD’deki şekerleme işlerini, 2.8 milyar dolara Nutella’nın üreticisi Ferrero’ya satıyor.

Geçtiğimiz yıl ABD’deki şekerleme işinden 935 milyon dolar gelir elde eden Nestle, portföyündeki sağlıklı ürünleri artırma stratejisi çerçevesinde ABD’deki şekerleme işinden çıkacağını açıklamıştı.

ABD’nin 120’den fazla bölgesinde 77 fabrika, 10 araştırma-geliştirme merkezi ve yaklaşık 50 bin çalışan ile faaliyet gösteren şirkete Hershey ve Nutella’nın üreticisi Ferrero’dan teklif geldi. İlk etapta 2-2,5 milyar dolar arası bir rakam konuşulurken, gelinen noktada kazanan 2,8 milyar dolar bedelle Nutella’nın üreticisi Ferrero oldu.

Nestle’nin ABD’deki şekerleme işinde Nestle Crunch, Butterfinger, Baby Ruth, Raisinets, Nips ve Laffy Taffy gibi ürünler bulunuyor. Nestle’nin ABD’deki şekerleme ürünleri satışı bu ülkedeki toplam cirosunun yüzde 3’ünü oluşturuyor.

Öte yandan Nestle’den konu ile ilgili yapılan açıklamada, şirketin bu satış sayesinde şişe su, evcil hayvan maması, kahve, dondurulmuş gıda ve bebek gıdası gibi alanlara daha çok yoğunlaşacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, Nestle’nin en büyük pazarı olan ABD’de hane halkının yüzde 97’si firmanın ürünlerini kullanıyor.