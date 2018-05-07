T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Nestle, Starbucks ürünlerinin satış hakkını 7.15 milyar dolara aldı

Hilal Sarı / İstanbul,7 Mayıs (DHA) – Nestle Starbucks ürünlerinin ABD merkezli kahve zincirinin şubeleri dışında ticaretini yapma hakkını 7

07 Mayıs 2018 14:52

Hilal Sarı / İstanbul,7 Mayıs (DHA) – Nestle Starbucks ürünlerinin ABD merkezli kahve zincirinin şubeleri dışında ticaretini yapma hakkını 7.15 milyar dolara satın aldı. Anlaşma kapsamında Nestle 500 Starbucks personelini de kendi bünyesine katıyor.

CNBC’de yer alan habere göre İsviçre merkezli gıda devi Nestle, 7.15 milyar dolar nakit ödeyerek ABD’li kahve zincirinin dünya çapında satış haklarını satın alacak.

Anlaşma, habere göre Nestle’nin dünyanın en büyük kahve şirketi olarak konumunu güçlendirmesine ve hızla değişen pazarda yerini sağlamlaştırmasına destek olacak.

Nestle, yaptığı açıklamada Starbucks ambalajlı kahve ve içecekleri 2019 itibariyle satmaya başlayacağını planladıklarını duyurdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıMayıs DHANestle StarbucksABDAnlaşmaNestleStarbucksCNBCdeABDliNestlenin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24