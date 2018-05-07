Nestle, Starbucks ürünlerinin satış hakkını 7.15 milyar dolara aldı

Hilal Sarı / İstanbul,7 Mayıs (DHA) – Nestle Starbucks ürünlerinin ABD merkezli kahve zincirinin şubeleri dışında ticaretini yapma hakkını 7.15 milyar dolara satın aldı. Anlaşma kapsamında Nestle 500 Starbucks personelini de kendi bünyesine katıyor.

CNBC’de yer alan habere göre İsviçre merkezli gıda devi Nestle, 7.15 milyar dolar nakit ödeyerek ABD’li kahve zincirinin dünya çapında satış haklarını satın alacak.

Anlaşma, habere göre Nestle’nin dünyanın en büyük kahve şirketi olarak konumunu güçlendirmesine ve hızla değişen pazarda yerini sağlamlaştırmasına destek olacak.

Nestle, yaptığı açıklamada Starbucks ambalajlı kahve ve içecekleri 2019 itibariyle satmaya başlayacağını planladıklarını duyurdu.