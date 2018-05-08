Nestle, kahvesini satmak için Starbucks'a 7,1 milyar dolar ödeyecek

Nestle, markalı kahve ürünlerini marketlerde satabilmek için Starbucks'a 7,1 milyar dolar ödeyeceğini açıkladı.

Nescafe ve Nespresso kahve markalarının da sahibi olan İsviçreli gıda devi, bu anlaşmayla Starbucks markalı kahve ürünlerini Starbucks mağazaları dışında satma hakkına sahip olacak.

Starbucks'ın bu bölümü yıllık 2 milyar dolarlık satış yapıyordu. Nestle'nin kahve bölümü ise yıllık 17 milyar dolar ciroya sahip. Bu, şirketin toplam satışının beşte birine denk.

Anlaşmayla Nespresso kahve makinalarını kullananlar, Starbucks markalı kahve kapsülü kullanabilecek.

Dünyanın en büyük gıda ve içecek şirketi olan Nestle, bu ürünleri de geniş dağıtım ağına dahil edeceği için tüketiciler Starbucks markalı kahve çekirdekleri, öğütülmüş kahve ve hazır kahve ürünlerine daha fazla yerde erişebilecek.

Ürünlerin üzerinde Nestle'nin adı yer almayacak.

Anlaşmanın özellikle Starbucks markasının güçlü olduğu ABD'de Nestle'nin satışını güçlendirmesi bekleniyor.

Bu dev lisanslama anlaşmasıyla Starbucks çiftçilerden işlenmemiş (yeşil) kahve çekirdeği almaya devam ederken çekirdekleri kavurma görevi Nestle'ye ait olacak.

Fakat Nestle bunu Starbucks'ın katı kuralları dahilinde gerçekleştirecek.

Nestle Starbucks'ın altyapısına dair hiçbir şeyi satın almayacak ve Nestle ürünleri Starbucks mağazalarında bulunmayacak.

Starbucks markasının dünya çapında üst düzey kahve severlere hitap edeceğini düşünen Nestle, sadece bunun için 7 milyar dolar ödemeye karar verdi.

Pahalı fiyata rağmen Nestle hissedarları anlaşmadan memnun. Nestle hisseleri bugün yüzde 1,5 oranında arttı.

Financial Times gazetesine göre Nestle'nin zayıf yönleri olan ABD'deki düşük pazar payı ve kavrulmuş kahve sektöründeki düşük pazar payı bu anlaşmayla birlikte güçlenecek.

Nestle'yi yönetmek için neredeyse 100 yıldır yurt dışından getirilen ilk yönetici olan Mark Schneider şirketin kârlılığını artırmak için şirketin satışlarını artırmaya çalışıyor.

Nestle geçen yıl, internet üzerinden kahve satan ve ABD ile Japonya'da birkaç mağazası bulunan ABD merkezli Blue Bottle Coffee şirketinin yüzde 68 hissesi için 425 milyon dolar ödedi.

Küresel tarım ürünleri ticaretiyle uğraşan ED&F Man şirketinden Kona Haque, Starbucks'ın bu anlaşma ile ABD pazarında güçlenmesini bekliyor:

"Şu anda Nestle hazır kahveleriyle biliniyor. Bu anlaşma, gençlerin sevdiği kavrulmuş ve öğütülmüş kahve işine de girmeleri için bir fırsat."

Nestle yöneticisi Schneider ise Nestle ile Starbucks arasında kurulan "küresel kahve ittifakının dünya çapındaki kahve aşıkları için güzel bir haber" olduğunu söyledi.

Anlaşma kapsamında Nestle Starbucks'ın 500 çalışanını da kendisine transfer edecek ancak bu çalışanlar Starbucks'ın merkezinin bulunduğu Seattle'da bulunmaya devam edecek.

Nestle bir süre önce ABD'deki tatlı ve çikolata markalarını 2,57 milyar dolar karşılığında Ferrero Group'a satmıştı.