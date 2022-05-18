Nestle, bebek maması kıtlığı yaşayan ABD'ye ürün tedarik edecek

Nestle'nin salı günü yaptığı açıklamada; şirketin, bebek maması kıtlığı çeken ABD'ye, Hollanda'daki ve İsviçre'deki ürünlerinden tedarik edeceği söylendi.

ABD'nin en büyük üretici firması olan Abbott Laboratories'in, Similac, Alimentum ve EleCare bebek mamalarını geri çekmesinden bu yana, ABD'de bulunan marketlerde bebek maması sıkıntısı yaşanmaya başladı.

Hollanda'dan, Gerber bebek mamasının; İsviçre'den ise Alfamino bebek mamasının ABD'ye taşındığını ifade eden şirket tarafından yapılan açıklamada; "Bu ürünlere öncelik verildi çünkü inek sütü proteinine alerjisi olan bebekler için kritik bir tıbbi amaca hizmet ediyorlar. Her iki ürün de zaten ithal ediliyordu, ancak acil ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olmak için gönderilen ürünlerin sayısı artırıldı ve hava yoluyla gönderim sağlandı" ifadeleri kullanıldı.

Bir yöneticinin salı günü Reuters'a verdiği demeçte; İngiltere merkezli Reckitt Benckiser'ın da bebek maması üretimini yaklaşık yüzde 30 artırdığı ve ABD'de ülke genelindeki süpermarketlerde yaşanan bebek maması kıtlığını gidermek için marketlere daha sık teslimat yaptığı söylendi.