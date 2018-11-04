Neslihan Yiğit badmintonda yine şampiyon oldu

İSTANBUL,(DHA)

Yonex Macaristan Uluslararası Badminton Şampiyonası 01-04 Kasım 2018 tarihleri arasında Macaristan\'ın Budaors şehrinde gerçekleşti.

4 gün süren turnuvada 32 ülkeden 223 milli sporcu madalya mücadelesi verdi. Mücadele sonunda Ay-Yıldızlı Milli Takım sporcuları Türkiye\'ye 1 altın ve 2 bronz madalya olmak üzere 3 madalya ile döndüler.

Neslihan Yiğit, sırasıyla Estonyalı rakibi Kati-Kreet Marran\'ı 2-0, Fransız rakibi Marie Batomene\'yi 2-0, Danimarkalı rakibi Mette Poulsen\'i 2-0, Finlandiyalı rakibi Airi Mıkkela\'yı 2-0 mağlup ederek finale yükselmeye hak kazandı.

Finalde ise Bulgar rakibi Mariye Mıtsova\'yı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

ALİYE DEMİRBAĞ\'DAN BRONZ MADALYA

Tek Bayanlar kategorisi 3\'üncüsü olan Milli badmintoncu Aliye Demirbağ, ilk tur ve ikinci turda Estonyalı rakibi Getter Saar\'ı 2-0, Macar rakibi Vivien Sandorhazi\'yi 2-1 mağlup etti. Çeyrek finalde takım arkadaşı 2016 Rio Olimpiyat Sporcusu Özge Bayrak ile karşı karşıya gelen Demirbağ, Bayrak\'ı 2-1 mağlup ederek, yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise Bulgar rakibi Mariya Mıtsova\'ya 2-0 mağlup olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

BENGİSU ERÇETİN VE NAZLICAN İNCİ\'DEN BRONZ MADALYA

Çift Bayanlar kategorisi 3\'üncüsü olan Milli badmintoncu Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, sırasıyla Fransız rakipleri Vimale Herıau ...Margot Lambert\'i 2-1, Dinamarkalı rakipleri Anne Katrine Hansen ...Marie Louise Steffensen\'i 2-1 mağlup ederek, yarı finale yükseldi ve yarı finalde ise Rus rakipleri Ekaterina Bolotova ...Alina Davletova\'ya 2-0 mağlup olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu\'na verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, desteklerinin artarak devam etmesini istedi.

(FOTOĞRAFLI)