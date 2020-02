Neslihan Olcay, IAB Yönetim Kurulu Başkanı oldu

İstanbul, 17 Ocak (DHA) - IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı, daha önce Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Neslihan Olcay oldu.

2015 yılından bu yana iki dönemdir başkanlığı yürütmekte olan ve Genel Kurul’da söz alan Dr. Mahmut Kurşun, iki yıl boyunca Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurullarında görev alan üyelere teşekkür etti ve şöyle devam etti:

“Dijitalin en büyük reklam mecrası olacağı günler çok yakın. Başkanlığı üstlendiğim dönemde ölçümleme, marka güvenliği, insan kaynağı, reklam engelleyiciler, veri, kişisel verilerin gizliliği vs gibi birçok konuda çalıştık.

“Bunlardan en önemlisi ise ‘Dolaysız Marka Ekonomisi’. Bu öyle bir ekonomi ki, küçücük işletmeler kocaman devlerle rekabet edebiliyor.

“Hep birlikte sektörümüzü geliştirecek, güçlendirecek çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Hedefimiz her zamanki gibi sürdürülebilir ve kontrollü büyüme olacak.”

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olan Neslihan Olcay, üniversite yıllarında çalışma hayatına başladı ve 1995-2010 yılları arasında Initiative Media, Universal McCann ve Mindshare gibi global medya ajanslarında planlama uzmanlığından yönetici ortaklığa kadar farklı roller üstlendi. Olcay, 2010-2017 yılları arasında GroupM çatısı altındaki medyaajanslarından biri olan Maxus’un CEO’su olarak görev yaptı.

Halen aynı çatı altında Wavemaker CEO’luğunu yürütmekte olan Neslihan Olcay, yakın zamana kadar eş zamanlı olarak GroupM Türkiye Chief Digital Development Officer’lığı görevini de sürdürüyordu. 2011 yılından bu yana IAB Türkiye Eğitim Yürütme Kurulu Başkanlığı’nı da yapmakta olan Olcay, aynı zamanda IAB Avrupa Eğitim Komitesi başkanlığını da yürütmekte.

IAB Türkiye görev dağılımı ise şöyle:

Yönetim Kurulu Üyeleri

Reklamcılar Derneği - Neslihan Olcay

Reklamverenler Derneği - Ayşen Akalın,

Turkuvaz Reklam Pazarlama Dan. A.Ş - Selim Gülmen

Akbank T.A.Ş.- Murat Göllü

Ciner Yayın Holding A.Ş. - Dr. Mahmut Kurşun

Demirören İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş. - Rima Erdemir

Doğuş Yayın Grubu A.Ş - Yakup Erdoğan

Estetik Yayıncılık A.Ş. - Erhan Acar

Genart Medya Reklamcılık İletişim Tic.Ltd. Şti. - Cemal Burak Yılmaz

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.- Yeşim Öztekin

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.- Bülent Ayanoğlu

Logaritma Internet ve Bilgi Teknolojileri Tic.Ltd.Şti. - Ekin İlyasoğlu Muslu

Netcom Medya A.Ş. - Zeynep Taptık Bilgen

Optimum Media Direction Medya Hizmetleri Anonim Şirketi - Atakan Demirci

Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. - Burak Ertaş

Up İletişim Ve Medya Hizmetleri A.Ş. - Atakan Kural

Vivaki Turkey Medya Hiz. A.Ş. - Erdem Günay

Vodafone Telekomunikasyon A.Ş. - Ayşe Ketenci

Yıldız Holding A.Ş. - Didem Doğan

Zer Merkezi Hiz. ve Tic. A.Ş.- Emrah Ateş

Yedek Üyeler

Maksimum İletişim Hizmetleri A.Ş. – İlkan Gökyılmaz

Tooplay İnternet Reklam Hiz. Tic. A.Ş. - Selim Topaloğlu

Ph Reklam Danışmanlık San. Tic. A.Ş.- Cüneyt Devrim

Demirören Tv Holding A.Ş- Vadi Dipçin

Onedio Bilişim Yazılım Medya Teknoloji San. Tic. A.Ş. - Aytek Açık

Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. - Banu Çelikkaya

Carat Medya ve İletişim Hizmetleri A.Ş. - Leyla Akcan

T. Garanti Bankası A.Ş. - Sezin Gül Tanrıverdi

Pınar Su Tic.A.Ş - Mutlu Aytemur

L\'oreal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. A.Ş. - Sinem Sandıkçı