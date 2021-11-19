Neslihan Kaya'nın katil zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te boş bir arazide, öldürülen 41 yaşındaki Neslihan Kaya'nın katil zanlısı Tevfik Darıcıoğlu polis ekipleri tarafından yakalandı.

Polis ekipleri, katil zanlısının, olay yeri yakınlarında arkadaşına ait bir iş yerinde olduğunu tespit etti. İş yerine gece saatlerinde baskın yapan polis ekipleri, katil zanlısını yakalayarak gözaltına aldı.

Yüzünü gizledi, 'Pişmanım' dedi

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı Tevfik Darıcıoğlu tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Adliyeye sevki sırasında görüntü alan basın mensuplarını fark eden katil zanlısı, yüzünü gizlemeye çalışırken, gazetecilerin 'Neden yaptın?' sorularına ise 'Pişmanım' diyerek yanıt verdi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemleri tamamlanan katil zanlısı Darıcıoğlu, 'kasten ve isteyerek adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi. (İHA)