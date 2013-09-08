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Neslihan Atagül: 'Fatih Harbiye' dizisinde çok sıcak bir ekip olduk

Oyuncu Neslihan Atagül, rol aldığı ‘Fatih Harbiye’ dizisinin diğer uyarlamalardan farklı olduğunu belirterek, ‘Biz çok sıcak bir ekip olduk’ dedi

08 Eylül 2013 18:38

Çağnur Öztürk

Neslihan Atagül, Altın Koza’da iki kez ‘Umut Veren Genç Kadın Oyuncu’ ödülünü aldı. Atagül, ilk bölümü yayınlanan yeni uyarlama dizi ‘Fatih Harbiye’de Kadir Doğulu ile başrolde. Atagül “Biz çok sıcak bir ekip olduk. Dizimizde, herkesin kendine dair bir şey bulacağına inanıyorum” diyor.

Neslihan Atagül, yeni nesil oyuncular arasında en beğendiklerimden biri. Özellikle Yeşim Ustaoğlu’nun ‘Araf’ filminde mutlaka izlemelisiniz onu. Duru bir güzelliği ve oyunculuğu var. Atagül, önümüzdeki yıllarda adından daha çok bahsettirecek...

- 'Fatih Harbiye’yi kabul etme nedenleriniz nelerdi? Canlandırdığınız karakter Neriman nekadar etkili oldu?

- Senaryo çok iyi yazılmış ve matematik olarak başarılı bir senaryo. Aynı zamanda yönetmen ve yapım şirketinin de başarılı olması, kabul etme nedenlerimden biridir. Neriman da çok cesur ve fikir özgürlüğü isteyen bir karakter, tabii ki çok etkisi oldu.

- Ekranlarımızda bu kadar fazla uyarlama olmasına nasıl bakıyorsunuz? Hepsi başarılı olamıyor... ‘Fatih Harbiye’nin farkı ne olur?

Biz çok sıcak bir ekip olduk. Dizimizde, herkesin kendine dair bir şey bulacağına inanıyorum.

- Genç yaşta setlere başladınız, ödüller aldınız. Sizce bu başarıyı neler getirdi?

Çalışmak ve azim olabilir.

-“Televizyon dizileri daha çabuk tüketiliyor ve ticari oluyor. Bu yüzden mesela televizyon işinde bikini giymem” dediniz Hürriyet’teki röportajınızda... Bu sözünüze nasıl tepkiler geldi, yadırgayanlar da oldu mu?

İlla ki yadırgayanlar olmuştur. “Sahneler, sadece reyting için yazılmışsa bikini giymem” demiştim. Ben böyle düşünüyorum.

- ‘Araf’ çok başarılı bir film bence ve gücünü gerçekliğinden alıyor. Örneğin hapisteki Olgun karakteri Yalçın Çakır’a mektup yazıp yardım istiyordu ve filmin çok önemli bir ögesi... Siz nasıl yorumlarsınız bu durumu tek kelimeyle?

-Çaresizlik...

-Yeni sinema projeleri var mı? Televizyonda ve sinemada belirlediğiniz hedefler var mı?

- Henüz bir sinema projesi yok ama Reha Erdem, Zeki Demirkubuz gibi önemli isimlerle sinema filmi çekmek isterim. Şu an için kesin olarak belirlediğim bir hedef yok.

- “Yurt dışına Hollywood değil Avrupa sinemasıyla açılmayı tercih ederim” diyorsunuz. Hem ülkemizde hem Avrupa’da beğendiğiniz oyuncular ve yönetmenler kimler?

- Şu an aklıma gelen birkaç ismi sayabilirim size: Saadet Işıl Aksoy, Erkan Can, Fikret Kuşkan, Marion Cotillard, Christian Bale, Juliette Binoche, Luis Bunuel’i çok severim. David Lynch, Tim Burton, Nikita Mikhalkov, Kim Ki-Duk da en beğendiğim yönetmenlerden.

 

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