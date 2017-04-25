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Çevre

Nesli tükenmekte olan vaşak orduda görüntülendi

Ordu'da Mesudiye ilçesine yerleştirilen fotokapan, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı görüntüledi

25 Nisan 2017 01:48

Ordu'da yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlardan birinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı görüntüledi.

Kentin belirli bölgelerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yerleştirilen 4 adet fotokapandan Mesudiye ilçesinde kurulu olanında genç bir vaşağın görüntüsüne rastlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, gazetecilere yaptıkları açıklamada, Ordu'da ilk defa vaşak görüldüğünü belirterek, vaşak gibi vahşi hayvanların genellikle Karadeniz'in yüksek rakımlı bölgelerinde yaşadığını bildirdi.

Yetkililer avcılara da uyarılarda bulunarak, "Doğanın ekosistemi açısından bu tür hayvanların orada yaşaması gereklidir. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bu hayvanlar koruma altındadır. Avcılarımızın bu konuda dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

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