Nesli tükenmekte olan 'Urfa Keleri' bulundu

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, kasap Ferhat Çiftçi, bir mağarada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 30 santimetre uzunluğunda \'Urfa Keleri\' olarak adlandırılan endemik bir canlı türünü yakaladı.

Kentte kasaplık yapan Ferhat Çiftçi, Hayati Harrani Mahallesi\'ndeki bir mağarada tesadüfen sürüngen kertenkele cinsinden bir canlı hayvanı fark ederek yakaladı. Çiftçi, bir kutuya koyarak işyerine getirdiği hayvanı çevredekilere teşhir etti. İlgi gören hayvan daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Görevliler, \'Urfa Keleri\' olarak adlandırdıkları hayvanı tutanakla teslim alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü\'ne götürdü.



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