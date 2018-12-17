Nesli tükenmekte olan Osmanlı süs tavukları 10 bin liradan satılıyor

Bursa'da çiftçilik yapan Ali Aydemir, nesli tükenmekte olan ve Osmanlı döneminde padişahların yurtdışından gelen önemli ziyaretçilere hediye ettiği Osmanlı Süs Tavukları'nı yetiştiriyor.



15 yıldır değeri 7 bin lira ile 10 bin lira arasında değişen süs tavuklarını yetiştiren Aydemir, ''Bu tavukların Tarım ve Orman Bakanlığı kararıyla yurt dışına gönderimi yasak, federasyonumuz vasıtasıyla sadece yumurta gönderebiliyoruz. Bu yumurtanın da insan sağlığına büyük katkısı var" dedi.



İznik ilçesinde 15 yıldır süs tavuklarının yetiştiriciliğini yapan ve aynı zamanda Bursa Süs Tavukları Derneği üyesi Ali Aydemir, yetiştirdiği bu tavuklar ile Türkiye Süs Tavukları Federasyonu tarafından 2'incisi düzenlenen Uluslararası İzmir Süs Tavukları Yarışmasına katılacağını belirtti. Aydemir, “Osmanlı Padişahları ve zamanın devlet erkânlarının yurtdışından gelen önemli ziyaretçilerine hediye edilen, kendi ırkımız, kendi milli tavuğumuz olan Osmanlı Sultan Tavukları zamanında Türkiye’den kayboldu. Biz bu tavukların yumurtalarını yurtdışından getirerek yeniden üretimi sağladık. Aldığımız 100 yumurtadan ancak 1 tane civciv çıkabiliyordu ama biz şükürler olsun çoğaltmayı başardık. Bu hayvanlardan elimizde istediğimiz kadar var. Bu tavukların hem çevremize hem de bütçemize faydası var. Tavukların fiyatları 7 ile 10 bin TL arasında değişiyor” dedi.