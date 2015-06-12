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Çevre

Nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağasını, kafasına parke taşı bağlayarak öldürdüler!

Antalya Fethiye'de karaya vuran deniz kaplumbağasının kafasına parke taşı bağlanarak işkenceye uğradığı ortaya çıktı

12 Haziran 2015 21:34

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde başı ve yüzgecine parke taşı bağlanmış ölü yeşil deniz kaplumbağası bulundu.

Fethiye'nin Kargı Mahallesi'ndeki Akmaz Plajı'nda gezintiye çıkan vatandaşlar, denizde hareketsiz duran kaplumbağayı gördü. Yardım etmek için denize giren vatandaşlar, kaplumbağanın öldüğünü fark etti.

Kumsala çıkardıkları yeşil deniz kaplumbağasının başı ve yüzgeçlerine iple parke taşı bağlandığını gören vatandaşlar, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine haber verdi.

Yeşil deniz kaplumbağası, daha sonra belediye ekiplerince alınarak gömüldü.

Kaplumbağayı bulanlardan İsmail Orhon, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi ile sahilde yürüyüşe çıktıkları sırada denizde hareketsiz duran kaplumbağayı gördüklerini söyledi.

Denize girerek kaplumbağanın yanına gittiğini anlatan Orhon, "Kaplumbağayı kumsala çıkarmaya çalışırken başı ve yüzgeçlerine iple parke taşı bağlandığını gördük. Ölümü kazayla olmamış, bu resmen cinayet" ifadesini kullandı.

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