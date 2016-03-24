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Çevre

Nesli tükenme tehlikesinde olan kuş Tunceli'de görüntülendi

Balaban kuşu Türkiye'de çok ender olarak bulunuyor

24 Mart 2016 00:26

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde, sazlık alanda nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında gösterilen Balaban kuşu, bir köylü tarafından görüntülendi.

Doğan Haber Ajansı’dan (DHA) Ferit Demir'in haberine göre, Malazgirt ilçesine bağlı Akdöven Köyü'nde yaşayan Ali Karakaş, Seyrantepe Baraj Gölü kıyısında, dünyada nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan ve Türkiye'de çok ender görülen Balaban kuşunu görüntüledi.

Karakaş, cep telefonunun kamerasıyla sazlıklar arasında fark ettiği ve daha önce hiç görmediği kuşun fotoğrafını çekti. Kuşun sazlıklarda yuvası bulunduğunu düşünen Karakaş, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Balaban kuşu, Türkiye'de ender rastlanan bir kuş türü olarak bilinirken, dünyada nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alıyor.

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