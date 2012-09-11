Nesli tükenme tehlikesi altındaki 100 tür açıklandı

Uluslararası örgütler, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 100 hayvan ve bitkisinin listesini çıkardı.

Güney Kore 'nin Jeju adasında yapılan küresel forumda sunulan rapora göre, aralarında Tarzan bukalemunu, kaşık gagalı kum kuşu ve üç parmaklı tembel hayvanın bulunduğu tehlike altındaki hayvanlar, 48 farklı ülkede yaşıyor.

Uluslararası Doğal Hayatı Koruma Birliği ve Londra Zooloji Derneği yetkilileri, listeye giren 100 türün insanlar için herhangi bir yarar sağlayamadıkları için yok olduklarını söyledi.

Listedeki canlıların korunması için acil eylem planlarının hazırlanması gerektiğine işaret eden yetkililer, koruma amaçlı çalışmaların türlerin neslinin yok olmasını her koşulda engelleyebileceğini belirtti.